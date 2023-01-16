Arnavutluk’tan İngiltere’ye nota

İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren açıklamaları ile ilgili İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’i Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak nota verildi.

Arnavutluk, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren açıklamaları ile ilgili İngiltere’ye nota verdi. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yazılı nota verildiği bildirilerek, Jenrick tarafından ayrımcı dil kullanarak Arnavutlara karşı kullandığı üslubundan dolayı endişelerin dile getirildiği ifade edildi.

Verilen notada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, tekrarlanan bu söylemin, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında imzalanan Ortak Deklarasyonda teyit edilen ikili işbirliğinin olumlu ruhunu ihlal ettiğine vurgu yapılarak, Arnavut diasporasının İngiltere’deki rolü ve her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna yaptığı önemli katkılara ilişkin ortak değerlendirme yer aldı.

Nefret ve ayrımcılık dilinden kaçınılması ve uluslararası kuruluşlarda ortak ve müttefik olan iki demokratik ülkenin birlikte üstlenilen taahhütlerin yerine getirmesi için diyalog ve yapıcı işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği aktarılan notada, İngiltere’nin Arnavutluk’taki gençlik, yenilikçilik, turizm, eğitim ve stratejik yatırımlarına odaklanarak çok çeşitli alanlarda işbirliğine dayalı ilişkileri daha da geliştirmeyi Ortak Deklarasyon aracılığıyla taahhüt ettiğine vurgu yapıldı.

İngiltere Göç Bakanı Jenrick sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye gelen Arnavut göçmenleri uzaklaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtmiş, yasa dışı göçmenlerin aralarında uyuşturucudan mahkumiyeti olan tehlikeli suçluların da olduğunu ifade etmişti.