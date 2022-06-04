Arnavutluk’ta yeni Cumhurbaşkanı Begaj seçildi

Arnavutluk Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda iktidar partisi tarafından önerilen Cumhurbaşkanı Adayı Bajram Begaj (Bayram Begay) Cumhurbaşkanı seçildi.

Arnavutluk’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin 4.turu gerçekleştirildi. Sosyalist Partisi’nin önerdiği cumhurbaşkanı adayı olan Bajram Begaj, Arnavutluk mevcut cumhurbaşkanı İlir Meta’nın izni ve onayı ile görevinden istifa etmesinin ardından oylamaya katıldı. Mecliste bugün düzenlenen özel oturuma 83 milletvekili katılırken Begaj, iktidara bağlı 78 milletvekilinden evet, muhalefete bağlı 4 milletvekilinden ise hayır oyu alarak Arnavutluk’un 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bajram Begaj kimdir?

Tümgeneral Bajram Begaj, 20 Mart 1967’de Arnavutluk’un Rrogozhina kentinde doğdu. 1989 yılında Tıp Fakültesinde Genel Tıp Anabilim Dalı’nda eğitimini tamamladı ve 1998 yılında ‘Tıp’ uzmanlığında aktif subay oldu. Begaj şuanda Silahlı Kuvvetlerde Doktrin ve Eğitim Komutanlığı görevini yürütürken, Silahlı Kuvvetlerdeki 31 yıllık kariyerinde Askeri Tıbbi Birim Şefi, Askeri Hastane Müdürü, Merkez Üniversitesi Genel Askeri Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Müfettişliği Müdürü ve Başmüfettiş ve Sağlık Müfettişliği Danışmanı dahil olmak üzere çok sayıda görevde bulundu.