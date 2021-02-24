Arnavutluk’ta selden zarar gören çiftçilerin imdadına TİKA yetişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk’ta selden zarar gören İşkodra’ya giderek, Türkiye’nin TİKA organizesiyle hibe ettiği 60 ton hayvan yemini selden zarar gören çiftçilere vermek üzere İşkodra Valisi Majlinda Angoni’ye teslim etti.

Arnavutluk’ta Başbakanı Edi Rama ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile bir araya geldikten sonra selden zarar gören İşkodra kentine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla organize ettiği ve selden zarar gören çiftçilere verilecek olan 60 ton hayvan yemini İşkodra Valisi Majlinda Angoni’ye teslim etti.

Arnavutluk Tarım Bakanı Milva Ekonomi ile birlikte Türkiye’nin gönderdiği 60 ton yemi teslim eden Bakan Pakdemirli, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’a yardım kapsamında yaptıklarımız sadece bunlar değil. Çok yakın bir zamanda bir hastanemiz açılacak. Depremden etkilenen Arnavut kardeşlerimize konutlarını yaz aylarında teslim etmiş olacağız. Bakanlık olarak ta bugün mevkidaşımla beraber Arnavutluk’a sel ve selin önlenmesi maksadıyla kullanılacak bir paket halinde hibe anlaşması imzaladık. Tüm dünyada yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmamız konusunda bize her zaman ışık olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile özellikle Arnavutluk çiftçisi, üreticisi, besicisi için neler yapabiliriz bunu da mevkidaşımla bugün konuştuk. Bu konu ve her konuda teknik destek, bilgi ve birikimimizi Arnavut kardeşlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de İşkodra’da TİKA’nın organize ettiği, selden zarar gören çiftçilere verilmek üzere 60 ton hayvan yemini teslim etmeye geldik. Bu yemler selden zarar görmüş, otlak alanlarını kaybetmiş İşkodralı kardeşlerimize teslim edilecek” dedi.

Daha sonra selden zarar gören Kurşunlu Cami’nde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Arnavut yetkililerden bilgi aldı.