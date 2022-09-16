Arnavutköy’de Kültür, Spor ve Yaşam Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılımı ile açıldı

Arnavutköy’de Kültür, Spor ve Yaşam Merkezi açılışında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Ankara’da oturduk. Vatandaşın sofrasına gelmedik. Oy vermemekle haklılar. Artık geliyoruz” dedi.

Arnavutköy’de yapımı tamamlanan Kültür, Spor ve Yaşam Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP ve İYİ Partili yöneticiler, Muhtarlar, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile açıldı.

Açılış programında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul Dünyanın en güzel kenti ve çok şanslı bir şehir tarihte üç büyük imparatorluğa başkent olmuş bir şehir. Bu şehre İstanbul’a hizmet etmek ayrı İstanbullulara hizmet eden kişi de önemlidir. Başkanımız ’kente rant gözüyle bakmıyoruz’ dedi. Geçmişte bu şehre rant gözüyle bakanlar, ’kupon araziler benden sorulmadan kimseye verilmeyecek’ diyenler elini ayağını İstanbul’dan çeksin. Cumhuriyet Halk Partisi Arnavutköy’de az oy aldı doğru ama bunun kabahatlisi Arnavutköy’lüler değil biziz. Siz gidip Arnavutköy’de vatandaşın sofrasına oturup derdini dinlemediniz, Ankara’da oturup bekledik Arnavutköy’e gelmedik, Arnavutköy de oy vermeyeceğiz gel arkadaşım bir soframa otur, halimi hatırımı sor, cenazeme gel diyor. Biz bunları yapmadık ama şimdi yapıyoruz. Bundan sonra geleceğiz, oturacağız, konuşacağız, helalleşip kucaklaşacağız. Beraber olup Adalet, hak, hukuk için ayrışmayacağız bunu herkese duyurun” şeklinde konuştu.

“Benim görevim tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaktır, Fikirtepe gibi olsun istemiyorum”

"İlk evim ilk işyerim" projesi ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Herkes ev sahip olsun dediler eyvallah başımın üzerinde yeri var tabi ki de her fakirin ve fukaranın başını sokabileceği bir evi olsun buna kesinlikle itirazım yok. Evi olsun, evinde bir huzuru olsun rahat olsun muhakkak ama ben de kafama takılan soruları sormak zorundayım, fakir ve fukaranın hakkını korumak için sormak zorundayım. Paraları topluyorlar kuralar 6 ay sonra çekiliyor neden? Şimdi çeksinler kurayı neden 6 ay sonra çekiyorlar. Şimdi insanlardan parayı toplayıp kullanacaklar fakir ve fukaranın parasını 0 faizle kullanacaklar 6 ay sonra kura çekecekler. Ben bu soruyu sormazsam fakir fukaranın hakkına girmiş olurdum. Benim görevim tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaktır. Müteahhit derse ki 6 ay sonra ’ben yapmıyorum çimentoya zam geldi demire zam geldi’ ne yapacaksınız. Fikirtepe’den örnek vermek istiyorum madem İstanbul’dayız orada ’kentsel dönüşüm yapıyoruz’ dediler fakir fukarayı oradan sürdüler ve gökdelenleri oraya diktiler. Onların hakkını korumak da bana kalmıştı o zaman. Ben yine gittim oraya ve onların hakkını savundum. Orada bir tane fakir ve fukaranın hakkını vermediler yine" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler tesis içerisini dolaştı ve program sonlandırıldı.