Arjantin’de siyasi kriz kabine değişikliği getirdi

Arjantin’de 12 Eylül Pazar günü düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesinin ardından başlayan kriz sonrası Dışişleri, Eğitim, Tarım, Ulusal Güvenlik, Bilim ve Teknoloji Bakanları değişti.

Arjantin’de 12 Eylül Pazar günü yapılan parlamento ön seçimlerinde iktidarın aldığı ağır yenilginin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez kabinede değişikliğe gitti. Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero Dışişleri Bakanlığına, Julian Dominguez Tarım Bakanlığına, Anibal Fernandez Güvenlik Bakanlığına, Juan Perzyck Eğitim Bakanlığına ve Daniel Filmus ise Bilim ve Teknoloji Bakanlığının başına getirildi. Cafiero’dan boşalan Bakanlar Kurulu Başkanlığına ise Juan Manzur atandı.

Yeni bakanların Pazartesi günü yemin etmesi bekleniyor.

Arjantin’de siyasi kriz

Ülkede geçtiğimiz pazar günü yapılan parlamento ön seçimlerinde muhalefetin oluşturduğu ittifak, ülke genelinde hükümete yakın partilerin oluşturduğu Frente de Todos (Herkesin Cephesi) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı. İktidar kanadı, ülke genelinde oyların yalnızca yüzde 31’ini alabilmişti. Ön seçimlerde ağır alınan ağır yenilginin ardından İçişleri Bakanı Wado de Pedro dahil 5 bakan istifa kararı almış, hükümette siyasi kriz baş göstermişti.