Arınç’tan Başkan Çerçi’ye depremzedelere yardım teşekkürü

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı ağırladı. Arınç, Yunusemre Belediyesi’ne Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremler sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Bülent Arınç’a AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çerçi, tüm Türkiye’nin 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirtirken, Yunusemre Belediyesi olarak bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremler sonrası Yunusemre Belediyesi’nin yaraları sarmak için yapılan çalışmalara verdiği katkılardan dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür eden Bülent Arınç, devletin tüm kurumları ve millet el ele vererek yaraların sarılması için çalıştığını belirtti, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi.