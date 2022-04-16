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Arınç: “Sıkıntıları biliyoruz bunu çözecek yine AK Parti’dir”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Gerçeği göreceğiz ve sorunları çözeceğiz. Sorunları çözdükçe millet gerçeği görecek ve AK Parti’den kopmayacak. Milletimizin tek umudu var o da AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızdır.” dedi.

Politika 16.04.2022, 21:58
Arınç: “Sıkıntıları biliyoruz bunu çözecek yine AK Parti’dir”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Gerçeği göreceğiz ve sorunları çözeceğiz. Sorunları çözdükçe millet gerçeği görecek ve AK Parti’den kopmayacak. Milletimizin tek umudu var o da AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızdır.” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han’da iftar programı düzenlendi. İftara eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Partili belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa’nın ilahileri eşliğinde iftarlarını açan partililere bir selamlama konuşması yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin yeniden inşası için hep birlikte çalışacağız” dedi.

"Biz AK Parti’liyiz, gidecek başka bir yerimiz yok"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti’nin kurucularından Bülent Arınç, "Biz AK Parti’liyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulunduk, bugün de AK Parti’deyiz, bundan sonra da gidecek hiçbir yerimiz yok. AK Parti’de zaferden zafere koşacağız, hep beraber inşallah güzel günler göreceğiz. Elbette siyasi tercihlerini başka yerlere çevirmiş insanlar da olabilir, ama biz bu kararımızda samimiyiz. Çünkü bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa hamdolsun AK Parti yaptı. Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. İbn-i Haldun Mukaddimesi’nde devletlere bile ömür biçer. Devletler de doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar ve yıkıma kadar gider, devletler, iktidarlar, idareler, yönetimler… Bütün her şeyin her günkü zevkiyle her günkü başarısıyla devam etmeyeceği işin doğası gereğidir. AK Parti’nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım o dur ki ben daha 3 sene evvel ‘Türkiye’de ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız’ demiştim. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir, üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz." dedi.

Arınç, şunları kaydetti: "Sorunu göreceksin, sorunu teşhis edeceksin, bunu halkımıza anlatacaksın ve biz bunun çaresini bulacağız. Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet ‘AK Parti’ diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsun insanlar, Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çıta var ki muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven gitmesin inşallah. Bu sıkıntılardan kurtulalım, kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içerisinde olan bir insan olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız."

“Başarılı olmaya mecburuz”

"Gerçeği göreceğiz ve sorunları çözeceğiz" diyen Arınç konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı, hiçbir zamanda bizden kopmayacak. Evet, AK Parti var, bu sorunların hepsini çözecek. Nasıl 2002’de meclisin üçte ikisini aldıysak, 2007’de yüzde 47 ile geldiysek, nasıl 2011’de yüzde 49,5 yüzde 50’yi bulduysak ve tabi bir ikazda var 2015 7 Haziran seçimlerinde ama ondan 6 ay sonra yüzde 50’ye ulaştıysak bunu tekrar başarmaya inşallah yine muvaffak olacağız. Başka çaresi yok. Başarılı olmaya mecburuz. Çok iyi işler yapmaya mecburuz. Hamdolsun her gün alınan tedbirlere bakıyorum fakir fukaranın alım gücünü artırmaya yönelik, emeklilerinin alım gücünü artırmaya yönelik bir takım parasal tedbirlerle de akla yatkın işler yaparak ‘ben bu işi başaracağım’ güvenini vermeye çalışıyorlar. Bize düşen bunlara destek vermektir. Bize düşen bunları anlatmaktır. Bize düşen bunlarla birlikte halkımızın ümidini güvenini artırmaktır. Bu tip sıkıntılı zamanlarda insanları yeisse düşürenler olabilir, kafasını karıştıranlar olabilir, artık bunların işi bitti diye sokakta gezenler olabilir. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Her ülke sıkıntı çekebilir biz de çekiyoruz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz diye inanacağız ve bunu yapanlarla birlikte hiçbir zaman birbirimizden ayrı düşmeden, birbirimizin kusurlarını ortaya dökmeden tekrar beraberliğimizi bütün Türkiye’ye bütün dünyaya göstereceğiz.”

İftar programının ardından partililer Hatuniye Camii’nde teravih namazına katıldı.

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