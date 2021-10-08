Ardino’dan Başkan Erdem’e teşekkür

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi’nin, Bulgaristan’daki kardeş şehri olan Ardino’dan gelen heyetin Halk Evi’ndeki ziyaret programında, başkan yardımcıları da yer aldı. Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Bulgaristan’da geçen temmuz ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde soydaşların oy kullanmalarını kolaylaştırmak adına verdiği destekler için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.

Soydaşların seçimlere katılımalarının önemine işaret eden İzzet Şaban, kasım ayında yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi için de Başkan Turgay Erdem’den destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Seçimlere katılım oranının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, ulaşım, bilgilendirme ve duyuru konusunda destek vereceklerini sözlerine ekledi.