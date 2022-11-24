AP’den AB’ye Macaristan’a giden fonların dondurulması çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu’na çağrıda bulunarak, Macaristan’a verilen uyum fonlarının dondurulmasını isteyen kararı kabul etti.

Fransa’nın Strazburg şehrinde devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Macaristan’a verilen AB uyum fonlarının dondurulmasını öneren tasarı oylamaya sunuldu. Tasarı, 124 hayır oyuna karşılık 416 evet oyuyla kabul edilirken, 33 AP üyesi çekimser kaldı. Alınan kararla AB Konseyi ve AB Komisyonu’ndan "Macaristan’ın baskılarına direnmeleri ve hukuk devleti koşulları ile müzakere tutumunu sürdürmeleri" istendi. Kararın ardından AB Konseyi’nin AB Komisyonu’nun önerisine dayalı olarak nitelikli çoğunlukla karar alması için 19 Aralık’a kadar süresi bulunuyor.

"Macaristan’da AB fonlarının kötüye kullanılma riski devam ediyor"

Macaristan’ın yararlandığı AB uyum fonlarının kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirten AP üyeleri tarafından alınan kararda, "Macaristan’ın toparlanma ve dayanıklılık planı (RRF) ile ilgili olarak, hükümetin eylemleri nedeniyle kurtarma fonlarının henüz Macar halkına ulaşmamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Macaristan’da AB fonlarının kötüye kullanılma riski devam ediyor. Macaristan, hukukun üstünlüğü alanındaki tüm tavsiyelere ve AB İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili tüm kararlara tam olarak uyana kadar Komisyon, Macaristan’ın düzenleyici planını onaylamamalıdır" ifadelerine yer verildi.

AP üyeleri ayrıca, Macaristan’ın AB Konseyi’ndeki oy hakkını kötüye kullandığını savunarak, "AP üyeleri, AB Komisyonu ve AB Konseyi’ne Macaristan’ın Ukrayna’ya 18 milyar euroluk makro-finansal yardım ve küresel asgari kurumlar vergisi oranı anlaşması gibi önemli AB kararlarını engelleyerek, üzerlerinde uyguladığı baskıya boyun eğmemeleri çağrısında bulunuyor. Karar, oy hakkının kötüye kullanımının ’herhangi bir etkiye sahip olmaması’ gerektiğini söylüyor’’ açıklamasında bulundu.

Macaristan tarafından önerilen iyileştirici önlemler yeterli değil

AB Komisyonu, 18 Eylül’de Macaristan’da yolsuzluğa ilişkin endişeler bulunduğu gerekçesiyle ülkeye tahsis edilen uyum fonlarının üçte birine denk gelen 7,5 milyar euroluk kısmının askıya alınmasını önermişti. AB ile müzakerelerden sorumlu Macaristan Kalkınma Bakanı Tibor Navracsics ise, Macaristan’ın herhangi bir AB fonunun kaybını önlemek için Avrupa Komisyonu’na verdiği 17 taahhüdün tamamını yerine getireceğini ifade etmişti. Navracsics, "Macaristan, Komisyonu şaşırtma sözü vermedi. Uygulanabileceğini bildiğimiz taahhütlerde bulunduk. Bu nedenle fon kaybıyla karşı karşıya kalmayacağız" demişti.