AP’deki yolsuzluk soruşturmasında 2 milletvekilinin daha dokunulmazlığı kaldırılabilir

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalıyla anılan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için yapılan oylamada onay çıktı.

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, AP’de yeni bir karar alındı. Adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalıyla anılan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino hakkında AP Hukuk işleri Komisyonu’nda dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama gerçekleştirildi. Her iki AP üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılması teklifinin AP Genel Kurulu’nda oylamaya gönderilip gönderilmemesi hakkında yapılan gizli statüdeki komisyon oylamasında tüm AP üyeleri Tarabella ve Cozzolino’nun dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi yönünde oy kullandı.

Genel Kurul’da oylanacak

Konuya ilişkin raporu yazmakla görevlendirilen Fransız AP üyesi Manon Aubry, "Tereddütsüz bir oylama oldu. Komisyonumuz bugüne kadar hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Adaletin işini yapabilmesi için hızlı olmaya çabaladık" dedi. Komisyonda oy birliği ile sonuçlanan oylama sonrasında ilgili teklif perşembe günü başkent Brüksel’de düzenlenecek AP Genel Kurulu gündemine getirilecek. Genel Kurul oylamasında her iki AP üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Belçika’da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika’nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE’nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.