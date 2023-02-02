AP, Tarabella ve Cozzolino’nun dokunulmazlıklarını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla, adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, 16 Ocak’ta AP Başkanı Roberta Metsola tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında AP Genel Kurulu’nda adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapıldı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan AP yerleşkesinin Genel Kurul salonunda elektronik sayım yerine el kaldırma usulü ile yapılan oylamaya Tarabella da bizzat katıldı. Oylama sırası geldiğinde Tarabella’nın da "evet" oyu verdiği rapor kabul edildi. Fransız AP üyesi Manon Aubry tarafından Tarabella ve Cozzolino için ayrı ayrı yazılan rapor AP Genel Kurulu tarafından onaylandı. Karar ile Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun

dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Geçtiğimiz salı, AP Hukuki İşler Komisyonu bünyesinde yapılan “gizli” statüdeki oylamada oy birliğiyle Cozzolino ve Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. AP Başkanı Roberta Metsola’nın sonucu Tarabella ve Cozzolino’ya bildirmesiyle karar resmi olarak yürürlüğe girecek.

Ne olmuştu?

Belçika’da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.