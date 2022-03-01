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AP Başkanı Metsola: “Ukrayna’nın AB adaylığı değerlendirilecek”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna’nın Avrupa Birliği adaylığının değerlendirileceğini açıkladı.

Politika 01.03.2022, 17:54
AP Başkanı Metsola: “Ukrayna’nın AB adaylığı değerlendirilecek”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna’nın Avrupa Birliği adaylığının değerlendirileceğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına ilişkin Brüksel’de olağanüstü toplandı. Rusya’nın saldırılarını kınayan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, "Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalamazsınız. Avrupa Parlamentosu’nun mesajı net, devam eden savaş suçları soruşturmaları var, onlardan hesap soracağız. Bu Avrupa için varoluşsal bir tehdit. İnsanlar Putin’in savaş makinesine karşı, değerlerimiz için savaşırken sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

Ukrayna’nın AB adaylığı değerlendirilecek

Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin değerlendirildiğini söyleyen Metsola "Avrupa daha ileri gitmeye hazır. Ukrayna’nın Avrupa perspektifini tanıyoruz. Ukrayna’nın aday statüsü başvurusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için çalışacağız" diye konuştu. Metsola Putin’e seslenerek "Sayın Başkan, dünyaya ayağa kalkmanın ne demek olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bize kayıtsızlığın tehlikelerini hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Ukraynalılar dünyaya bizim yaşam tarzımızın savunmaya değer olduğunu gösterdiler" sözlerini ekledi.

Gelecek hedeflerini açıklayan Metsola, "Avrupa artık Kremlin’den gelen gaza bağımlı kalmaya devam edemez. Avrupa artık Kremlin parasını kabul edemez ve hiçbir koşul yokmuş gibi davranamaz. Savunmamıza yapılan yatırımlar sözlerimize uygun olmalıdır. Avrupa’nın bir güvenlik ve savunma birliği olmalıdır" ifadelerini kullandı. Metsola, Kremlin’in dezenformasyon kampanyasıyla mücadelenin öneminden bahsederek, "Sosyal medya ve teknoloji şirketlerini sorumluluklarını ciddiye almaya çağırıyorum" diye konuştu.

“NATO her zamankinden daha fazla birleşti”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin her zamankinden daha fazla birleştiğini belirterek, "Putin Avrupa Birliği’ni bölmek, NATO’yu zayıflatmak ve uluslararası toplumu kırmak istiyorsa, tam tersini başardı. Her zamankinden daha fazla birleştik. Avrupa güvenliği ve savunması, son 6 günde, son yirmi yılda olduğundan daha fazla gelişti" dedi. Von der Leyen, "Bugün Rusya’nın yaptıklarına nasıl tepki vereceğimiz uluslararası düzenimizin geleceğini belirleyecek. Demokrasilerimizde yatan gücü göstermeliyiz" diye konuştu. Başka ülkelere giden Ukraynalılar ile ilgili açıklamalarda bulunan Von der Leyen, "Bu mültecilere güvenli bir statü, okul, tıbbi bakım ve işe erişim sağlamak için geçici koruma mekanizmasını etkinleştirmeyi öneriyoruz. Bunu hak ediyorlar. Bunu şimdi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, “Bu trajik savaşın hem ülkede hem de mülteciler için insani sonuçlarıyla başa çıkmak için AB bütçesinden en az 500 milyon euro ekleyeceğiz” dedi. "Hava sahasını oligarkların özel jetleri de dahil olmak üzere Rus uçaklarına kapattık” diyen Von der Leyen, “Hiç şüpheniz olmasın diğer varlıklarını da donduracağız. Yatlar, lüks arabalar veya lüks mülkler olsun, hepsini birlikte donduracağız" dedi.

"Jeopolitik terörizm"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Rus saldırılarını "jeopolitik terörizm" olarak nitelendirdi. Michel "Saldırı altında olan sadece Ukrayna değil. Uluslararası hukuk, kurallara dayalı uluslararası düzen, demokrasi, insan onuru da saldırı altında. Bu saf ve basit jeopolitik terörizmdir. Rusya savaşı durdur. Evine dön. Konuşalım" dedi.

"AB caydırıcılık kapasitesini artırmalı"

AB’nin caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydeden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bence bu, jeopolitik birliğin doğduğu an. Barışmak için iki kişi gerekir, ama savaşmak için bir olmak yeterlidir. Putin’in bize söylediği bu. Savaştan kaçınmak için caydırıcılık kapasitemizi artırmalıyız. Bizim caydırıcılık kapasitemiz Sayın Putin’i caydırmaya yetmedi. İnsan hakları ve özgürlük savunmamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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