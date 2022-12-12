AP Başkanı Metsola: “Demokrasimize saldırıldı”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk skandalı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Demokrasimize saldırıldı” dedi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri ile AP’nin başkan yardımcılarından Yunan Milletvekili Eva Kaili’nin de içinde bulunduğu yolsuzluk skandalı sonrası AP Genel Kurulu ilk kez toplandı. AP Başkanı Roberta Metsola, skandal nedeniyle kızgın ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Son günler özellikle uzundu ve kariyerimin en uzun günleriydi’’ dedi.

Metsola, “Her kelimemi tartacağım. Kızgınlığım ve üzüntüm yüzünden cümlelerim etkilenirse bu duygularımdan ötürüdür. İnkar etmemek gerekir. Avrupa Parlamentosu’na saldırıldı, demokrasimize saldırıldı. Açık ve demokratik toplumsal hayatımıza saldırıldı. Otokratik dış güçlere bağlı aktörler, demokrasi düşmanları, işleyişimize diz çöktürmek için STK’larımızı, sendikalarımızı, asistanlarımızı, AP üyelerimizi hedef aldı” ifadelerini kullandı.

Katar ve Kuveyt için vize serbestisi askıya alındı

Adli makamlarla işbirliği içinde olduklarını bildiren Metsola, Belçika makamlarına ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Masumiyet karinesi ve devam eden yasal süreçten dolayı fazla detaya girmeyeceğini söyleyen Metsola, Katar ve Kuveyt için hazırlığı devam eden vize serbestisi sürecinin durdurulacağını aktardı.

Parlamento içi soruşturma yapılacak

Metsola, “Büyük bir testten geçiyoruz. Halının altına süpürülen bir şey kalmayacak. Parlamento içi soruşturma yapılacak. Parlamentonun işleyişinin daha güvenli olması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Bir reform süreci başlattık. Dış ülkelere bağlı temsilciler, STK üyelerinden AP’ye giriş hakkı olanlar incelenecek’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda isim vermeden AP’ye etki etmeye çalışan dış güçlere mesaj veren Metsola, "Bizi satın alabileceklerini sananlar, Avrupa’yı satılık sananlar, STK’larımızı kontrol edebileceklerini sananlar bilsinler ki AP olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

AP’deki rüşvet iddiası

Belçika’da 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla AP’de stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin başkan yardımcılarından Yunan Milletvekili Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi "yolsuzluk soruşturması" çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 500 bin euro para ele geçirilmişti.