AP Başkanı Metsola, aldığı hediyeleri itiraf etti

Avrupa Parlamentosu’nu (AP) sarsan yolsuzluk ve kara para skandalının ardından AP Başkanı Roberta Metsola’nın aldığı hediyeleri ilk kez beyan ettiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaşanan yolsuzluk skandalının yankıları devam ederken, AP Başkanı Maltalı siyasetçi Roberta Metsola’nın, AP üyeliği ve AP Başkanlığı döneminde kendisine sunulan hediyeleri beyan eden bir listeyi resmi kayıtlara geçmek üzere ilgili makamlara sunduğu bildirildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Metsola’nın bu süre zarfında aldığı 142 hediyeden 125 tanesini yasal koşullar gereği beyan etmesi gereken süre içinde beyan etmediği aktarıldı. AP üyelerinin karıştığı yolsuzluk skandalından sonra "AP üyelerinden daha fazla şeffaflık" isteyen Metsola’nın aldığı hediyeleri zamanında beyan etmeyip skandal üzerine tek liste halinde sunması eleştirilere neden oldu.

"Eski başkanlar da yapmamıştı"

AP Başkanı Roberta Metsola’nın resmi makamlara hediye listesini sunduğunun açıklanmasının ardından AP Başkanlık kabinesi yöneltilen eleştirilere karşı AP Başkanlarının bugüne kadar bu tarz bir beyanatı yapmadıkları, bu nedenle mevcut başkan Metsola’nın da bu beyanı zamanında yapma yoluna gitmediği savunmasını yaptığı iddia edildi. Haberde AP Başkanlık Sözcülüğünün, "Önceki başkanlar yapmadığı için kendisi de bu geleneği sürdürdü" dediği ancak AP Başkanlarının aldıkları hediyelerin listesini ve açıklamalarını en geç aynı ayın sonunda yazılı olarak beyan etme zorunlulukları bulunduğu aktarıldı.