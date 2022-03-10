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Antalya’da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı!
Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.
Politika 10.03.2022, 11:43 10.03.2022, 12:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katılımıyla Antalya’da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba’nın basın toplantısı yapması bekleniyor.
Büyük ilgi gösterilen zirveyi takip eden gazeteciler bekleyişlerini sürdürürken, ülkelerinin televizyonları için canlı yayın gerçekleştiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.