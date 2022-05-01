Antalya’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kent merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sıcak hava dolayısı ile birçok kişi ise kutlamaları evinin penceresinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi.

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalar için Aydın Kanza Parkında toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Öte yandan polis ekipleri etkinlik ile ilgili üst düzey güvenlik önlemi aldı. Etkinlik alanına girmek isteyenler 2 ayrı arama noktasında üstü arandıktan sonra alana giriş yaptı. Sıcak hava dolayısı ile etkinliğe katılamayan bazı vatandaşlar ise kutlamaları pencerelerinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi. Turistler ise bariyerlerin arkasından sık sık görüntü aldı. Kutlamaların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.