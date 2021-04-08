Ankara’da yangında zarar gören esnafa 3 milyon 300 bin lira yardım yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa toplam 3 milyon 300 bin lira yardım yapılacağı müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gece 05.00 sıralarında çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti. Tüm Kızılcahamam’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kasaplar Çarşısı’nda çıkan yangın sebebiyle 15 iş yerinin yanarak hasar gördüğünü hatırlatarak, “Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde hem enkaz kaldırma hem de kurtarma çalışmalarını başlattılar. Bakanlığımızın ekipleri, İçişleri Bakanlığının ekipleri ve itfaiyemiz olaya hızlı bir şekilde müdahil olmak suretiyle vatandaşımızın bu süreçte herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden müdahil olmaya gayret gösterdik” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, en kısa sürede yangında maddi kayba uğrayan vatandaşların yarasını sarmak için çalışmalara başlayacaklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ileten ve Kızılcahamam’da zarar gören iş yerleri için gereken çalışmaların yapılması talimatını verdiğini ifade eden Kurum, “Bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 300 bin lira, İçişleri Bakanlığından 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ise 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz” şeklinde konuştu.

Esnafa kira yardımı ve taşınma yardımı da yapacaklarını duyuran Bakan Kurum, “Buraya da inşallah Kızılcahamam’a yakışır bir şekilde yeni iş yerlerimizin inşasını yapacağız. Tüm süreçleri belediye ve vatandaşlarla yürüteceğiz. İnşallah daha güzel, daha yeni ve daha sağlam iş yerlerimizi en geç yıl sonuna kadar vatandaşımıza kazandıracağız” dedi.

Bakan Kurum, Kasaplar Çarşısı’nda yapılacak yenilemede proje alanının altında bir de otopark yapmayı planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Altında otopark yapmayı planlıyoruz. Esnafımızla bunu detaylı bir şekilde yürüteceğiz. Zarar ve ziyanla ilgili yarından itibaren kaymakamlığımız nezdinde esnafımızın hesaplarına ücretleri yatırılacak. Yapılan hasar tespit doğrultusunda belirli oranda esnafımıza bu desteklerimizi yapacağız. Süreçte bu alanı yenileyecek proje çerçevesinde vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı da yapacağız.”