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Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor
Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor
Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor
Politika 16.05.2022, 20:35
Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor