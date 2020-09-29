Ankara'dan yalanlama geldi: 'Türkiye Ermeni uçağını vurmadı'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan iddiasını yalanlayarak "Türk F-16’sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. Ermenistan 'Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü' demişti.

AZERBAYCAN'DAN DA YALANLAMA GELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.