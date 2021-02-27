banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Galatasaray 2-0 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
Gökçeada'da kayıp teknenin yeri tespit edildi
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Ankara'da muhalefeti bir araya getiren anma programı

Ankara'da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı

Politika 27.02.2021, 22:13
Ankara'da muhalefeti bir araya getiren anma programı

Saadet Partisi tarafından bugün 54. hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın 10. ölüm yıl dönümünde başkent Ankara'da anma etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ve Sancar da katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Karamollaoğlu: Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş

Necmettin Erbakan ile ilgili bir video gösteriminin de yapılacağı törende ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Daha sonra katılan partilerin genel başkanları ve parti temsilcileri de konuşma yaptı.

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan vefat ettiğinde Saadet Partisi'nin genel başkanıydı. Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş. Milli Görüşçü olmanın, Erbakan’ın yolundan gitmenin, Erbakanın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü vardır; O da Saadet Partili olmaktır.

Erbakan Hocamız; yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı döktü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artıkları toplayan insanların hakkını arıyoruz.

27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın dualarla ahirete uğurladığı merhum Erbakan Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."

Erdoğan: Hocamızın hayalini gerçeğe dönüştürdük

Öte yandan programa mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Yaşanabilir Türkiye' teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum Hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olasını diliyorum.

Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz."

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20