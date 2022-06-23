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Ankara'da kritik ziyaret! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yaptı.

Politika 23.06.2022, 11:29
Ankara'da kritik ziyaret! İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, "Ukrayna'dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir BM planı var. Sürekli Ukrayna ve Rusya ile temas halindeyiz. BM planı uygulanabilir, bu yüzden destekliyoruz. Karadeniz'deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstleniyoruz. Rusya'dan İstanbul'da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz. İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak." dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK SÜRECİ

"İsveç ve Finlandiya'dan heyetler geldi biz beklentilerimizi yazılı olarak kendileriyle paylaştık." diyen Çavuşoğlu, "İbrahim Bey ve Sedat Bey NATO'dan beklentilerimizi açıkça söyledi. Bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa NATO içinde güvenlik endişelerini karşılamalıdır. Özellikle NATO Zirvesi'nde terörizme odaklanacak bir oturum düzenlenmesini önemli buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

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