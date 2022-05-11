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ANKARA) AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’sığınmacı’ açıklaması: "Biz bunları katillere teslim edemeyiz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Politika 11.05.2022, 13:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sığınmacı tartışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.