Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt açıklama yaptı. Beyazıt, hazırlık Komisyonu kurulduğunu hatırlattı ve hazırlık Komisyonu raporunu görüştüklerini ifade etti. Beyazıt,”2 Mart itibariyle bir aylık süre doluyordu. Her iki milletvekili ile ilgili hem Ali Mahir başarır hem de Lütfü Türkkan ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporumuzu yarın itibariyle Genel Kurul’a sunacağız. Karar oy birliği ile alındı. Yarın saat 12’de sunacağız” ifadelerini kullandı.

Türkkan’ın deprem bölgesinde olması dolayısıyla katılmadığına ilişkin Beyazıt, “Hazırlık Komisyonu’na da katılmamıştı. Yazılı beyanlarını vermişlerdi” şeklinde konutu.

MHP İstanbul milletvekili Feti Yıldız ise CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın savunma yapmadığını, İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın ise 18 sayfalık bir savunma yaptığını ifade etti.