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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı.
Politika 31.01.2022, 15:31
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı.
Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı. Yön HDP milletvekili Semra Güzel’i dinlemek için toplandı. HDP tarafının süre uzatımı isteyeceği öğrenildi.