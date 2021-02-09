Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar

Doğru Parti, Sargül’ün kısa süre önce kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nin ambleminin kendi amblemlerine benzediği ve karışıklığa neden olduğu gerekçesiyle siyasi parti sicilinden silinmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Doğru Parti, başvurusunun gerekçesinde Sarıgül’ün partisinin ambleminin Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ıncı Maddesi’nde düzenlenen ‘kullanılamayacak parti adları ve işaretlere’ aykırılık oluşturduğunu savundu. Türkiye Değişim Partisi ise bu iddiayı reddetti.

Yüksek Mahkeme Sarıgül’ün partisinin ambleminin hükümsüzlüğü ve sicilden terkini (silinmesi) talebiyle yapılan başvuruyu oybirliği ile reddetti. Yüksek Mahkeme ret gerekçesinde, Türkiye Değişim Partisi’nin ambleminin Doğru Parti’nin amblemiyle karıştırılacak şekilde olmadığını ve "duraksamaya neden olmayacak şekilde ayırt edilebildiğini" bildirdi. Mahkeme ayrıca Türkiye Değişim Partisi’nin kullandığı amblemin Doğru Parti’nin ambleminden farklı olarak biri küçük, biri büyük iki kalp figüründen oluştuğuna da dikkat çekti.