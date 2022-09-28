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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

Politika 28.09.2022, 17:09
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

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