banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Vali Ayyıldız ve Başsavcı İrcal’ı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Eskişehir’e gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı makamında ziyaret etti.

Politika 18.10.2021, 16:10
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Vali Ayyıldız ve Başsavcı İrcal’ı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Eskişehir’e gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Eskişehir’e gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret eden Arslan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Vali Ayyıldız’ı ziyaret ettikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı’na gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a Anayasa Mahkemesi üyeleri de eşlik etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2