TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak’ta toplanacak.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, 20 Ocak tarihinde toplanacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu Başkanı Berkir Bozdağ, Komisyon üyelerini 20 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığının ardından dün TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Bugün TBMM’ye ulaşan fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilmişti.