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Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak’ta toplanacak
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak’ta toplanacak.
Politika 12.01.2022, 14:41
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak’ta toplanacak.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, 20 Ocak tarihinde toplanacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu Başkanı Berkir Bozdağ, Komisyon üyelerini 20 Ocak Perşembe günü toplantıya çağırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığının ardından dün TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Bugün TBMM’ye ulaşan fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilmişti.