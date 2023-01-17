Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu iki milletvekiline savunma yapmaları için süre verdi

Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a savunma yapmaları için süre verdi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı. Toplantı sonucunda CHP’li Başarır ve İYİ Parti’li Türkkan’a yazılı savunma vermek için 24 Ocak, sözlü savunma vermek için 25 Ocak’a kadar süre verildi.