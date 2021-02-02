banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
O eğlenceyi korona virüs affetmedi
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri

Anastasiadis, “altın pasaport” skandalı için ifade verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, ülkede patlak veren “altın pasaport” skandalıyla ilgili Araştırma Komitesi’ne ifade verdi. Anastasiadis, Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylamasının, İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların kontrolünden geçtikten sonra temelde bir formalite olduğunu söyleyerek, Şeyh’in özel jeti ile yapılan seyahatler sayesinde 1 milyon Euro’ya yakın tasarruf sağlandığını öne sürdü.

Politika 02.02.2021, 16:05
3
Anastasiadis, “altın pasaport” skandalı için ifade verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, ülkede patlak veren “altın pasaport” skandalıyla ilgili Araştırma Komitesi’ne ifade verdi. Anastasiadis, Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylamasının, İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların kontrolünden geçtikten sonra temelde bir formalite olduğunu söyleyerek, Şeyh’in özel jeti ile yapılan seyahatler sayesinde 1 milyon Euro’ya yakın tasarruf sağlandığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Pasaportların verilmesinde GKRY Lideri Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık bürosunun rol aldığı yönündeki haberlerin ardından Anastasiadis, “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifade vermek üzere saat 10.00’da 4 üyeli Araştırma Komitesi’nin karşısına çıktı.

“Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylaması temelde bir formalite”

Komite’ye verdiği ifadede Anastasiadis, kabineye İçişleri Bakanlığının kontrolünden geçen başvuruların özetinin ulaştığını belirterek, Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylamasının, İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların kontrolünden geçtikten sonra temelde bir formalite olduğunu öne sürdü. Kabine’nin bir denetim komitesine dönüşemeyeceğini ve kabine üyelerinin her başvurunun tüm prosedürlerini kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini vurgulayan Anastasiadis, vatandaşlık başvurularının Bakanlıklar, bankalar ve kara para aklama ile mücadele amacıyla kurulmuş birimler tarafından da kontrol edildiğini belirtti.

Anastasiadis, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Şeyhi Abdul-Rahman Khalid Salem bin Mahfouz ve ailesinden 41 kişiye Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine ilişkin olarak ise Arap Şeyhi ve ailesine ayrıcalıklı muamele yapılmadığını söyledi. Anastasiadis, Mahfouz’un vatandaşlık için gerekenden daha fazla yatırım yaptığını öne sürdü.

Rum Meclisi Denetleme Komitesi araştıracak

Araştırma Komitesi, Anastasiadis’e Arap Şeyhi’nin özel uçaklarıyla yaptığı bedava seyahatler ile ilgili sorular da yöneltti. Anastasiadis, Suudi Arap Şeyhi bin Mahfouz’un özel jeti ile yapılan seyahatler sayesinde 1 milyon Euro’ya yakın tasarruf sağlandığını iddia ederek, son zamanlarda Arap Şeyh’ine ve diğer yatırımcılara karşı tavırları eleştirdi.

Anastasiadis’in Suudi Arap Şeyhi bin Mahfouz’un özel jetiyle Seyşeller’e kaç kez tatile gittiğinin Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde araştırılmasına karar verildi. Anastasiadis’in 2015 yılında Suudi Arap şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e gidip gitmediğinin araştırılması konusu, önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısının gündemine alındı.

Ne olmuştu?

Anastasiadis, daha önce yaptığı konuşmada pasaport olayıyla ilgisinin olmadığını öne sürmüş, kendisine karşı organize bir propaganda yapıldığını iddia etmişti. Güney Kıbrıs’ta patlak veren "altın pasaport" skandalı sonrasında Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris istifa etmek zorunda kalmıştı.
Yorumlar (0)
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16