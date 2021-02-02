Anastasiadis, “altın pasaport” skandalı için ifade verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, ülkede patlak veren “altın pasaport” skandalıyla ilgili Araştırma Komitesi’ne ifade verdi. Anastasiadis, Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylamasının, İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların kontrolünden geçtikten sonra temelde bir formalite olduğunu söyleyerek, Şeyh’in özel jeti ile yapılan seyahatler sayesinde 1 milyon Euro’ya yakın tasarruf sağlandığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Pasaportların verilmesinde GKRY Lideri Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık bürosunun rol aldığı yönündeki haberlerin ardından Anastasiadis, “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifade vermek üzere saat 10.00’da 4 üyeli Araştırma Komitesi’nin karşısına çıktı.

“Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylaması temelde bir formalite”

Komite’ye verdiği ifadede Anastasiadis, kabineye İçişleri Bakanlığının kontrolünden geçen başvuruların özetinin ulaştığını belirterek, Kabine’nin vatandaşlık başvurularını onaylamasının, İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların kontrolünden geçtikten sonra temelde bir formalite olduğunu öne sürdü. Kabine’nin bir denetim komitesine dönüşemeyeceğini ve kabine üyelerinin her başvurunun tüm prosedürlerini kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini vurgulayan Anastasiadis, vatandaşlık başvurularının Bakanlıklar, bankalar ve kara para aklama ile mücadele amacıyla kurulmuş birimler tarafından da kontrol edildiğini belirtti.

Anastasiadis, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Şeyhi Abdul-Rahman Khalid Salem bin Mahfouz ve ailesinden 41 kişiye Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine ilişkin olarak ise Arap Şeyhi ve ailesine ayrıcalıklı muamele yapılmadığını söyledi. Anastasiadis, Mahfouz’un vatandaşlık için gerekenden daha fazla yatırım yaptığını öne sürdü.

Rum Meclisi Denetleme Komitesi araştıracak

Araştırma Komitesi, Anastasiadis’e Arap Şeyhi’nin özel uçaklarıyla yaptığı bedava seyahatler ile ilgili sorular da yöneltti. Anastasiadis, Suudi Arap Şeyhi bin Mahfouz’un özel jeti ile yapılan seyahatler sayesinde 1 milyon Euro’ya yakın tasarruf sağlandığını iddia ederek, son zamanlarda Arap Şeyh’ine ve diğer yatırımcılara karşı tavırları eleştirdi.

Anastasiadis’in Suudi Arap Şeyhi bin Mahfouz’un özel jetiyle Seyşeller’e kaç kez tatile gittiğinin Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde araştırılmasına karar verildi. Anastasiadis’in 2015 yılında Suudi Arap şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e gidip gitmediğinin araştırılması konusu, önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısının gündemine alındı.

Ne olmuştu?

Anastasiadis, daha önce yaptığı konuşmada pasaport olayıyla ilgisinin olmadığını öne sürmüş, kendisine karşı organize bir propaganda yapıldığını iddia etmişti. Güney Kıbrıs’ta patlak veren "altın pasaport" skandalı sonrasında Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris istifa etmek zorunda kalmıştı.