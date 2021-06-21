Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerine doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde İngiltere’de yapılan ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel için Ankara Şehir Hastanesi’nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Üç yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İngiltere’de yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizleri için doğum günü partisi düzenlendi.

Antalya’da 2018 yılında dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin siyam ikizleri, Londra’da geçirdikleri ameliyatların ardından Ankara’ya dönmüştü. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavisi devam eden ikizlerin sağlık durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Siyam ikizleri için tedavi gördüğü hastanede sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

İkizlerin tedavi süreçlerinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bugün çok mutluyuz, Yiğit ve Derman bildiğiniz gibi 3 yaşına girdi. Yaklaşık 1 buçuk senedir beraberiz. Zorlu bir süreç atlattık. Yurt dışında cerrahi süreç yaşadılar. Hastanemizde tedavileri sürüyor, beklediğimizden daha iyi gidiyorlar. İngiltere’de doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Normal yaşıtlarıyla eşit olacakları şekilde bir tedavi süreci işliyor. Bu konuda umutluyum, mutluyum geldiğimiz nokta bizim için çok iyi denilecek bir nokta" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikizlerin sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Yaşar, "Cumhurbaşkanımız sürekli yakından takip ediyor durumlarını, her iki delikanlının da durumu ile ilgili bilgi veriyoruz kendisine. Bu süreçte yakın ilgilerini hep sürdürdüler, biz de gelişmelerden haberdar ediyoruz kendilerini" diye konuştu.

Geçen yıla kıyasla ikizlerin iyileşme yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen anne Fatma Evrensel," Çok şükür iyiler, üç yaşına giriyorlar. Çok zor bir süreçti. Zorlukları atlattık, meyvelerini yiyoruz. İyiler sıkıntıları yok, ilerleme oldu fizik tedavi ile. Hem çok küçüklerdi hem dengelerini kuramıyorlardı geçen yıl. Yiğit biraz geriden geliyor ama o da Derman gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Baba Ömer Evrensel ise," Mutluyuz, inşallah sıkıntısız bir süreç olacak tedavileri devam ediyor. Çok farklı geçtiğimiz yıla göre durabiliyor desteksiz, Derman yürüyebiliyor" dedi.