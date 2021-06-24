Amazon’da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesinde istifa getirdi

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Amazon’da yasa dışı ağaç kesimine yönelik yürütülen soruşturma nedeniyle istifa etti.

Amazon’da yasa dışı ağaç kesimi Brezilya kabinesini sarstı. Ağaç kesimine yönelik polis soruşturmasını engellediği iddia edilen ve kereste ticareti yoluyla yaklaşık 25 milyon dolar haksız kazanca yasal zemin oluşturmakla suçlanan Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles görevinden istifa etti. Bakan Salles gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya sunduğu istifasının kabul edildiğini kaydetti.

ABD ve Avrupa’ya yasa dışı kereste ihracatına karıştığı iddialarıyla ilgili de ayrı bir soruşturmayla karşı karşıya olan Salles, 2019’da İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Brezilya mükemmel bir iş çıkardı. Amazon’un yüzde 84’ü korunmuş durumda, bizi eleştiren ülkelerin artık ormanları bile kalmadı" demişti.

Salles ve Devlet Başkanı Bolsonaro, çevre politikaları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Bolsonaro, göreve geldiği 2019’dan bu yana özellikle orman tahribatına göz yummakla eleştiriliyor.