Amasya’da kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık: 14 milyon lira destek verildi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü münasebetiyle kadın çiftçilere verilen destekler hakkın açıklamalarda bulunarak, "TKDK kapsamında toplam 71 kadın çiftçimize 6 milyon 945 bin TL hibe ödenmiştir. Ayrıca Amasya Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından 2 bin 803 kadın çiftçimize 2019 yılında toplamda 7 milyon 8 bin 12,76 TL hibe desteği sağlanmıştır" dedi.

Kadın çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde pozitif ayrımcılıklar sağlandığı belirten Karahocagil, "Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim’i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği desteklemeler ile kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Ülkemizde, tarımda istihdam edilen 5,1 milyon kişinin 2,2 milyonu (yüzde 44’ü) kadın çiftçilerimizden oluşmaktadır. Kadın çiftçilerimize sunulan imkanlardan bahsedecek olursak; IPARD desteklerinde ek puan vererek projelerinin öne çıkması, KKYDP-Ekonomik Yatırımlarda proje değerlendirme kadınlara 100 puan üzerinden +12 puan veriliyordu, şunu da eklemek isterim bunu yeni dönemde bakanlığımız tarafından +18 puan olarak uygulanmasına karar verildi. TARSİM’de kadınlara poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim, orman köylüsü kadınlarımıza mikro kredi sağlanması. Bu krediden bahsedecek olursak son 5 yılda 2,5 milyon TL kredi sağlandı. Kredi üst sınırı 10 bin TL. Bunun yüzde 20’si hibe, geriye kalanı 3 yılda faizsiz ödeniyor" ifadelerini kullandı.

Amasya’da da kadın çiftçilerin aldığı destekleme ve hibelerden de bahseden Karahocagil, "Amasya’mızda da TKDK kapsamında IPARD I’de 57 kadın çiftçimize 3 milyon 705 bin 775 TL, IPARD II’de 14 kadın çiftçimize 3 milyon 240 bin 99 TL hibe ödenmiştir. Toplam 71 kadın çiftçimize 6 milyon 945 bin 874 TL hibe ödenmiştir. Ayrıca Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından birçok tarımsal faaliyetler kapsamında 2 bin 803 kadın çiftçimize 2019 yılında toplamda 7 milyon 8 bin 12,76 TL hibe desteği sağlanmıştır" şeklinde konuştu.