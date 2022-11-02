Amasra maden kazasına ilişkin kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

TBMM’de Amasra’daki maden kazasını araştırmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını belirterek, “Bugün burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla, bakan yardımcımız başkanlığında gelen bir heyetle TTK, MAPEK, TKİ’nin bütün yetkili organlarıyla beraber sunumlarını dinleyeceğiz. Yarın akademisyenleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dinleyeceğiz” dedi.

Komisyon toplantısında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Yıldız, bilirkişi raporunun olduğunu söyleyerek, TTK Genel Müdürü’nün komisyon toplantısında bulunmadığını kaydetti.