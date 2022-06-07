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Altun: "Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır. "
Altun: "Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır. "
Politika 07.06.2022, 13:01
Altun: "Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır. "