Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı toplantı sona erdi

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masa, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12’nci kez toplandı. Saat 14.00 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.