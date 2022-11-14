Altılı masanın 8’inci toplantısı DEVA Partisi ev sahipliğinde başladı.

Altılı masanın 8’inci toplantısı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi’nde başladı. Toplantıya Babacan’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Altı genel başkanın bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nda geçtiğimiz günlerde Meral Akşener ile görüşme gerçekleştiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın koalisyona katılma durumunun ele alınacağı ve Anayasa değişikliğinin görüşülmesi öngörülüyor.