Altılı Masa, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ni tanıttı

Altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ önerisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Altı muhalefet liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa’nın ‘Güçlendirişmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ tanıtım toplantısı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra çok sayıda parti temsilcisi katıldı.

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ önerisinin tanıtımı için bir araya gelinen programda genel başkan yardımcıları anayasa değişikliği ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Altılı Masanın önerdiği ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ ile milletlerarası antlaşmalardan geri çekilme yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) olacak ve başkanı ana muhalefet partisinden olan Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Hükümet krizlerini önlemek için de yapıcı güvensizlik oyu aranacak. Olağanüstü hal durumları ise TBMM’nin onayına sunulacak. Siyasi parti kapatma kararlarında da TBMM’nin onayı gerekecek. Önerilen Anayasa değişikliği ile Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak ve Yükseköğretim Üst Kurulu kurulacak.

Program, genel başkan yardımcılarının sunumlarının ardından altı parti liderinin ellerinde anayasa değişikliği kitapçıklarıyla sahneye çıkması ile son buldu.