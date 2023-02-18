Altılı Masa ‘Deprem Özel Gündemi’ ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan Altılı Masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde ‘Deprem Özel’ gündemiyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘Deprem Özel’ gündemiyle bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde buluşan liderlerin, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklama yapması bekleniyor.