‘Altılı Masa’ Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandı

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu Altılı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi ev sahipliğinde buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 12’nci kez toplandı. Daha önce farklı gündemleri ele alan altı liderin bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının isminin ise önümüzdeki günlerde yapılacak bir tanıtım programı ile kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Toplantı 14:00 itibarı ile başladı.