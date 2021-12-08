Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz yemin etti

Almanya Federal Parlamento’da yapılan oylamanın ardından Almanya‘nın 9’uncu Başbakanı seçilen Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Olaf Scholz, kabineyi Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’e sundu. Scholz, daha sonra meclise dönerek Federal Meclis Bundestag Başkanı Barbel Bas’ın önünde yemin ederek, resmen başbakanlık görevini devraldı.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Olaf Scholz, 707 geçerli oyun 395’ini alarak, gerekli 369 oy barajını aştı ve Almanya’nın yeni Başbakanı seçildi. Scholz, meclisteki tebrikleri kabul etmesinin ardından Bellevue Sarayına giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e yeni kabineyi sundu. Cumhurbaşkanının onayını alan Scholz, daha sonra tekrar meclise döndü. Scholz, Federal Meclis Bundestag Başkanı Barbel Bas’ın (SPD) önünde yemin ederek başbakanlık görevini 16 senedir başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel’den resmen devraldı.

Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleştirilen genel seçimlerde SPD, aldığı yüzde 25,7’lik oyla 1’inci parti olarak çıkmıştı. Yıllardır iktidarda olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ise yüzde 24,1’lik oyla 2’nci parti olmuştu. Yeşiller ve FDP’nin, koalisyon ortağı olarak SPD’yi seçmesiyle Almanya’nın ilk 3’lü koalisyonunun da önü açılmıştı.

Kabine yer alan isimler ise şu şekilde:

Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt (SPD)

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil (SPD)

İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD)

Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD)

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD)

İmar Bakanı Klara Geywitz (SPD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze (SPD)

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller)

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller)

Aile, Kadın ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller)

Çevre ve Doğa Koruma Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller)

Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller)

Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP)

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP)

Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP)

Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger (FDP)