Almanya’nın Savunma Bakanı Pistorius, yemin ederek göreve başladı

Almanya’nın 2013’ten beri atanan ilk erkek Savunma Bakanı Boris Pistorius, yemin ederek göreve başladı.

Almanya’da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in istifa etmesinin ardından yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. Pistorius, bu sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve selefi Christine Lambrecht ile Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den Savunma Bakanlığı görevine getirildiğine ilişkin atama belgesini aldı. Steinmeier yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya daha fazla askeri destek sözü verdi ve yeni gelen savunma bakanını Almanya’nın silahlı kuvvetlerinin bir kez daha ulusu koruyabilecek duruma gelmesi gerektiği konusunda uyardı. Almanya’nın Ukrayna’yı askeri olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Steinmeier, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını vurguladı.

2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius, 2013’ten beri Savunma Bakanlığına atanan ilk erkek bakan oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Pistorius’un göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pistorius, yönetim tecrübesi olan, yıllarca güvenlik politikasıyla uğraşmış ve yetkinliği olan son derece deneyimli bir politikacı" demişti.

Ordu için satın alma işlemlerinde yavaş davranmakla ve uzmanlık yetersizliğiyle suçlanan eski Savunma Bakanı Lambrecht, muhalefetteki partilerin eleştirinin odağındaydı ve birçok kez istifasını istemişti. Aralık 2021’de göreve gelen Lambrecht’in yılbaşı gecesinde sosyal medyada yayınlanan havai fişekler eşliğindeki Ukrayna savaşından bahsettiği yeni yıl mesajı ve oğlunun orduya ait bir helikopterde seyahat ederken çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması da eleştiri konusu olmuştu.