Almanya’nın önerdiği patriot füze sisteminin Polonya’ya yerleştirilmesine başlanıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna’dan ateşlenen füzeyle 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Almanya’nın önerdiği patriot füze savunma sisteminin Polonya’ya yerleştirilmesi çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin hava sahasını daha etkili savunmak için Almanya’nın önerdiği patriot füze savunma sisteminin Polonya’ya yerleştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Almanya Savunma Bakanı ile yaptığım görüşme sonrasında Ukrayna’ya desteği reddetme kararını hayal kırıklığıyla almış bulunmaktayım. Patriot füzelerinin Polonya’ya yerleştirilmesi konusunda çalışmalara başlıyoruz" dedi. Mariusz Blaszczak patriotların kendi komuta sistemlerine bağlı olacağını belirtirken, söz konusu füzelerin tam olarak ne zaman Polonya’ya sevk edileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Geçtiğimiz 15 Kasım’da Ukrayna’nın Rusya’nın füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S300 füzesinin Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmesi üzerine 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Almanya, Polonya’ya hava sahasını daha etkili korumak için patriot füze sistemi göndermeyi önermişti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ilkin Almanya’nın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtmiş, ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet partisi PiS’in lideri Jaroslaw Kaczynski’nin Polonya Haber Ajansı PAP’a verdiği röportajda "Patriotları Ukrayna’ya göndersinler" sözleri üzerine hem Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hem de Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak söz konusu füzelerin Ukrayna’nın batısına yerleştirilmesini, bu şekilde Polonya hava sahasının yanı sıra Rusya saldırısı karşısında Ukrayna’nın batısının da savunulacağını ifade etmişti. Polonya’nın bu önerisi karşısında Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise patriot sistemlerinin NATO bölgesinin entegre hava savunmasının bir parçası olduğunu, NATO topraklarında konuşlandırılabileceğini, NATO toprakları dışında konuşlandırılacak olması durumunda ise konunun önceden NATO müttefikleriyle müzakere edilmeyi gerektirdiği açıklamasında bulunmuştu. Alman Savunma Bakanı Lambrecht’in bu açıklamasının ardından PiS lideri Jaroslaw Kaczynski ise basın toplantısında Polonya’ya yerleştirilmiş ancak Almanya’nın komuta edeceği patriotların Rus füzelerini vurmak için ateşlenmeyeceğini ileri sürmüştü. Kaczynski "Almanya’nın bugüne kadarki tutumu Rus füzelerine ateş etmeye karar vereceklerine inanmamız için bir neden göstermemekte" şeklinde konuşmuştu.