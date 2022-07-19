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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Politika 19.07.2022, 20:43
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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