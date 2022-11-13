Almanya’dan Türkiye’ye taziye: “Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayınladığı taziye mesajında, “Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “İstanbul’daki yıkıcı patlama haberi beni sarstı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte ve tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Bakan Baerbock ise, “İstanbul’dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim, bir pazar günü İstiklal Caddesi’nde dolaşmak isteyen ve şimdi büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla“ ifadelerini kullandı.