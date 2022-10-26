Almanya’dan İran’a ek yaptırım

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran’da insan hakları ihlallerinin artması nedeniyle Almanya’nın, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına ilave yeni yaptırımların getirileceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran protestolarında yaşanan insan hakları ihlallerinin artmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Baerbock “Son zamanlarda İran’da 13 binden fazla kişinin tutuklandığı söyleniyor. Vurularak veya dövülerek 250 kişi öldürüldü. İran’da kadınlara, etnik ve dini azınlıklara yönelik sistematik baskı yeni değil. Ancak şu anda eşi benzeri görülmemiş yeni bir şiddet düzeyine ulaşıyor. İran’daki durum Alman vatandaşları için de giderek daha tehlikeli hale geliyor” dedi. Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına ek yeni yaptırımların getirileceğini belirten Alman Bakan “Kendi vatandaşlarına bu kadar insanlık dışı davranan bir devletle ikili ilişkilerde normal iş yapamayız. Avrupalı ortaklarımızla birlikte başlattığımız insan hakları yaptırımları ilk adımdı. Toplam 4 alanda ilave tedbirler alarak ikili ilişkilerimizi mevcut duruma uyarlıyoruz” dedi.

Bakan Bearbock özellikle insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere yaptırımların uygulanacağının altını çizerek bu kişilerin aile üyelerinin listelenmesi için yasal gereklilikleri incelediklerini aktardı. Bearbock “Gelecekte, örneğin, ulusal vizeler yalnızca hizmet ve diplomatik pasaport sahiplerine kesinlikle gerekli olduğu ölçüde verilecektir. AB listesinde yer alan İran örgütlerinin üyelerine de ek ulusal giriş kısıtlamaları getirilecek" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin İran’daki faaliyetlerinin engellenmesine değinen Baerbock ikinci yaptırımlarının İran’daki durumun uluslararası gündemde kalmasını ve kanıtların toplanıp belgelenmesini sağlamak olduğunu belirtti. Alman Bakan, “Sorumluların acımasız şiddeti ve baskısı sonuçsuz kalmamalıdır. İnsan hakları evrenseldir ve onları hiçe sayanların er ya da geç hesap sorulmasını beklemeleri gerekir. Bir BM mekanizması kurulana kadar, insan hakları suçlarına ilişkin kanıtları belgeleme ve toplama konusunda sivil toplum kuruluşlarını da desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında kültür, bilim, medya ve sivil toplum alanlarında özellikle risk altında olan kişilere özel koruma programlarında yer sağlanacağını ifade eden Bakan Bearbock, İran sivil toplumunun Almanya’nın desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bearbock, “Şu anda İran’daki insan hakları projelerini desteklemek pek mümkün olmasa da, İran sokaklarındaki protestocularla dayanışmamızın gerçekten hissedilmesi önemlidir. Bu nedenle, İran’dan sürgün edilen ve İran’da komşu ülkelerde yaşayan İranlılar için insan hakları projeleri çağrısı yaptık ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile insan hakları durumunun iyileştirilmesine destek sağlamak için fırsatlar arıyoruz” diye konuştu.

Son olarak ekonomik yaptırımların getirileceğini söyleyen Alman Bakan, halihazırda zaten sınırlı olan ticari temasların daha da azaltılacağını ve ayrıca İran bankalarının mevcut ticari ilişkilerin değerlendirileceğini açıkladı. Bearbock, “Örneğin ekonomi ve enerji sektörlerinde hâlâ ikili diyalog varsa, bunları askıya alacağız” şeklinde konuştu.