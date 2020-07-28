Almanya’dan flaş açıklama: Türkiye’ye silah satmıyoruz

General Anzeiger gazetesine gündemdeki konuları değerlendiren Maas, “Alman hükümeti, Suriye ve Libya’da müdahil olan Türkiye’ye silah satışlarını neden tamamen durdurmuyor?” sorusuna, silah satışının söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

“Türkiye artık Almanya’dan silah temin etmiyor” diyen Maas, Ankara’nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini söyleyerek, “artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin NATO müttefiki olduğuna ve Türk Hükümeti’nin ittifakı savunan görevler üstlendiğine dikkat çekmekle birlikte, “Türkiye’nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez” dedi.

Alman bakan, Türkiye’ye muharip olarak kullanılabilecek silah satmama kararları hakkındaki değerlendirmesini, “Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım” sözleriyle tamamladı.

LİBYA YAPTIRIMLARI ÖNCE ŞİRKETLERE

Son haftalarda Libya konusunda da Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler dile getiren Maas, AB’nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarına da açıklık getirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yabancı güçlerin Libya’ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas, “Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya’ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB yaptırımları uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi halinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da yaptırım uygulamaya hazır olmak zorundayız” dedi. (SOZCU.COM)