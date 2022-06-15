Almanya’dan Bosna Hersek’teki AB misyonuna asker gönderme kararı

Almanya hükümeti, Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna asker gönderme kararı aldı.

Alman hükümeti, Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna asker gönderilmesini kararlaştırdı. Kararın Federal Meclis tarafından da onaylanması gerekirken, görev süresinin 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacağı, en fazla 50 askerin gönderileceği belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Helmbold, birliklerin Saraybosna’daki karargaha ve misyonun "gözleri ve kulakları" olarak hareket edecek iki mobil gözlem ve irtibat timlerinde konuşlandırılacağını ifade etti. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda da, "İstikrarlı bir Batı Balkanlar bölgesi bizim için büyük önem taşıyor. Federal Meclis’teki ilk istişarenin 24 Haziran’da gerçekleştirilmesi bekleniyor" denildi.

Almanya, Althea Operasyonu olarak bilinen Avrupa Birliği Bosna-Hersek Barış Gücüne (EUFOR) en son yaklaşık 10 yıl önce asker göndermişti.