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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya’da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya’da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Politika 26.09.2021, 22:51
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya’da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya’da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

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