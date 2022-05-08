Almanya’da sessiz Kurtuluş Günü kutlamaları

Almanya’nın Nasyonal Sosyalizmden kurtuluşunun 77. yıldönümü Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl sessiz bir şekilde kutlandı.

Almanya’da her yıl 8 Mayıs tarihinde, Almanya’nın Kızıl Ordu tarafından Nasyonal Sosyalizmden kurtarılışı Berlin’de törenlerle kutlanıyor. Bu yıl düzenlenen tören, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle sessiz kutlandı. Alman siyasetçiler başkent Berlin’de düzenlenen kutlama etkinliklerine katılmazken, Berlin Senatosu, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Kurtuluş Günü’nün yalnızca sessiz bir anma şeklinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

Berlin Eyalet Parlamentosu Başkanı Franziska Giffey’de yaptığı açıklamada, "Berlin’den iki saatten daha az bir uçuş mesafesinde, Avrupa’da bir savaş yeniden insanlara korkunç acılar yaşatıyor. Ukrayna’daki duruma rağmen, Almanya’nın Nasyonal Sosyalizmden kurtuluşunun Berlin’de uygun ve onurlu bir şekilde anılmasının mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Savaş anıtlarında sessiz anma

Berlin’de yer alan iki büyük Sovyet Savaş Anıtında kurtuluş törenleri bu yıl sessiz bir şekilde gerçekleştirilirken, Treptower Park’ta ve 17 Haziran Caddesi’nde yer alan anıtlarda bu yıl resmi tören düzenlenmedi. Savaşta ölen 80 bin Kızıl Ordu askerinin anısına dikilen Sovyet Savaş Anıtı’na gelen bazı vatandaşlar anıtın önüne çiçek bıraktı.

Ukraynalılar Rusya’yı protesto etti

Almanya’nın Nasyonal Sosyalizmden kurtarılışının 77. yıldönümünde Berlin’de 50 etkinlik gerçekleştirildi. Anma etkinliklerinin yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi de farklı eylemlerle protesto edildi. Ukraynalıların katıldığı protesto eylemlerinden biri de Tarihi Brandenburg Kapısı yakınında gerçekleştirildi. Berlin’de yaşayan ve mülteci olarak Almanya’ya gelen Ukraynalılar, gerçekleştirdikleri bir yürüyüşle Rusya’yı protesto etti. Yaklaşık 200 kişi Ukrayna bayraklarıyla ve hazırladıkları pankartlarla savaşı kınadı.